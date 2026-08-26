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Şanlıurfa'da Kenevir Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'da Kenevir Operasyonu: 1 Gözaltı
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Şanlıurfa’da yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 25 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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