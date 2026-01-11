Haberler

Şanlıurfa'daki tüp patlamasında hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

Şanlıurfa'daki tüp patlamasında hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 5 kişinin tedavisi hastanede sürüyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 kişi defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu ailenin kaldığı evdeki mutfak tüpü patladı. Patlama sonrası ise yangın çıktı. Olayda 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve henüz 1 yaşını bile doldurmayan Arif Şeyho için cenaze töreni düzenlendi. Hastane morgundan alınan cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Bozova Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Aynı olayda yaralanan Berfin Şeyho, Muhammed Şeyho, Veyso Şeyho, Mehmet Şeyho ve Ramazan Şeyho'nun tedavisi ise hastanede devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış