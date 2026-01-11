Şanlıurfa'daki tüp patlamasında hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 kişi defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu ailenin kaldığı evdeki mutfak tüpü patladı. Patlama sonrası ise yangın çıktı. Olayda 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve henüz 1 yaşını bile doldurmayan Arif Şeyho için cenaze töreni düzenlendi. Hastane morgundan alınan cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Bozova Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Aynı olayda yaralanan Berfin Şeyho, Muhammed Şeyho, Veyso Şeyho, Mehmet Şeyho ve Ramazan Şeyho'nun tedavisi ise hastanede devam ediyor. - ŞANLIURFA