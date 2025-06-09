Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 ölü

Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 ölü
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ve yolcu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Suruç-Şanlıurfa karayolunun Dolunay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Vural Demir yönetimindeki 04 AAC 213 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Vural Demir ile yolcu Velat Demir ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan sürücü Vural Demir ile Velat Demir, ambulanslarla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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