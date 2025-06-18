Şanlıurfa'da Trafik Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trafik Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobile arkadan çarpan tır sonucu 19 yaşındaki Muhammed Burak Zencirci hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaza yapan otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araçta bulunan Muhammed Burak Zencirci (19), kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Ancak bu sırada aynı istikamette seyreden bir tır, kazaya karışan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Zencirci için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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