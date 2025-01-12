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Şanlıurfa'da Trafik Kazasında 7 Aile Üyesi Yaralandı

Şanlıurfa'da Trafik Kazasında 7 Aile Üyesi Yaralandı
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Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracının takla atmasına neden oldu. Kazada 7 aile üyesi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Siverek ilçesi Çiftlik köyü mevkiinde yaşandı. Siverek istikametine seyir eden Yakup B. (26) yönetimindeki 33 ALC 105 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş raziye takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammed B. (20), Zeynep B. (20), Ceylan B. (24), Esra B. (23), Zeynep B. (10) ve Ebrar B. (1) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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