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Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 7 yaralı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın kamyonete arkadan çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın kamyonete arkadan çarpması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde üniversite kampüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 AIZ 545 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan 42 HD 872 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan aynı aileden S.B. (24), R.B. (35), E.B. (6), N.B. (31), I.H.B. (5), U.B. (9) ve G.B. (10) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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