Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İ.H.S. idaresindeki 63 AFH 238 plakalı otomobil, Ş.Ş. yönetimindeki 63 AEN 463 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 63 AFH 238 plakalı otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrolü bir şekilde sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
