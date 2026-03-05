Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde bulunan göç idaresi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı