Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Edilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Ahmet Ç.'nin kullandığı 06 CEV 415 plakalı otomobil ile Mehmet Can U.'nun kullandığı 34 PB 9140 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 4 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ile Ömer Faruk Çubuk (15) hayatını kaybetti. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
