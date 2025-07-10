Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Viranşehir Devlet Hastanesi yolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenmeyen 63 AHD 838 plakalı Togg marka otomobil ile 06 HTU 39 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Muhammed R. (33), Ahmet K. (14) ve Hüseyin Kemçi (13), olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altın alınan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Kemçi, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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