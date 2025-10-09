Şanlıurfa'da Trafik Güvenliği İçin Yeni Önlemler

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il merkezinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini bildirerek, trafik verilerini açıkladı.

Şanlıurfa'da son 1 yıllık dönemde araç sayısında yüzde 6'nın üzerinde bir artış yaşanırken, trafik düzenini ve akışını sağlamak ve kaza sayılarını azaltmak için trafik ekipleri tarafından çaba harcanıyor.

Bu konuda bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde önceki 2 yılın aynı dönemine göre il merkezinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında önemli ölçüde azalma olduğunu ifade etti. 2023 yılında 48, 2024 yılında 44 kişinin kazalarda vefat ettiğini belirten Vali Şıldak, 2025 yılında bu sayının 27'ye düştüğünü açıkladı. Buna karşılık, motosikletlerin karıştığı kazalardaki ölü ve yaralı sayısında azalma sağlanamadığını, hatta yaralı sayısında artış yaşandığını söyledi.

Vali Hasan Şıldak, trafik kazalarında can ve mal kayıplarını azaltmak ve kaza sayılarını düşürmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerinin sahadaki çalışmalarını ve denetimlerini en üst seviyeye çıkardıklarını, bu kapsamda geçen yıl 22 olan trafik aracı sayısının bu yıl 43'e, trafik polisi sayısının ise 109'dan 192'ye yükseltildiğini ifade etti. Vali Şıldak, denetlenen araç sayısında da büyük bir artış gerçekleştiğini belirti. Vali Şıldak, "Geçtiğimiz yıl ilk 9 aylık dönemde 927 bin denetlenen araç sayısı, bu yıl 1 milyon 300 bine ulaştı, trafik para cezası uygulanan araç sayısı ise 270 binden 444 bine yükseldi. Aynı şekilde trafikten men edilen araç sayısı da 5 bin 800'den 7 bin 200'e artış gösterdi" dedi.

İl merkezinde hız kontrolü konusunda yapılan denetimlere özel ağırlık verdiklerini söyleyen Vali Şıldak, bu kapsamda geçen yıl 19 bin 670 olan denetlenen araç sayısının bu yıl 26 bine yükseldiğini, aşırı hız sebebiyle ceza yazılan araç sayısının da 16 bin 700'den 21 bin 600'e yükseldiğini ifade etti. Vali Şıldak, ayrıca il merkezinde kırmızı ışık ihlali sebebiyle 32 bin 726, hatalı park sebebiyle de 34 bin 600 araca trafik para cezası uygulandığını belirtti.

Trafik güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için Emniyet ve Jandarma trafik birimlerinin denetim, kontrol ve ceza yaptırım uygulama konusundaki uygulamalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Vali Şıldak, "Amacımız kesinlikle sürücülere ceza uygulamak değildir. Asıl amacımız vatandaşlarımızın trafikte güvenli şekilde bulunmaları, kaza sayılarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesidir. Trafik ekiplerimiz bundan sonra da denetimlerini etkili ve kararlı şekilde sürdürecektir. Bu konuda daha da kalıcı sonuçlar elde edebilmek ve kaza sayılarını daha da azaltabilmek için bütün vatandaşlarımıza görevler düşmektedir. Özellikle sürücülerin trafik kurallarına uyması, diğer sürücülere ve yayalara saygılı davranması, bilinçli bir trafik kültürüne sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bilhassa hız sınırına uymama, kırmızı ışıkta geçme, tehlikeli araç sürme ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültülü araç kullanma konularında trafik birimlerimiz çok daha duyarlı davranmaktadır. Daha güvenli, daha huzurlu bir Şanlıurfa için sakin ve kurallara uygun bir trafik düzeni sağlamak hedefimizdir. Bütün Şanlıurfalılardan bu konuda destek bekliyoruz, trafik kurallarına uygun bir yaklaşım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA