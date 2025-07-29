Şanlıurfa'da Tırla Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da tırın çarpması sonucu demir bariyerlerin üzerine çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun Kabahaydar kavşağı yakınlarında yaşandı. Bülent K.'nin kullandığı 24 ACG 631 plakalı tır, aynı yönde seyreden Aziz A.'nin kullandığı 27 AFS 621 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerin üzerine çıktı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA