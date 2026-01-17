Haberler

Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı

Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir vatandaş, seyir halindeki bir tırdan düşen saman balyasının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan kimse olmazken, çevrede panik yaşandı.

Şanlıurfa'da kaldırımda yürüyen bir kişinin, seyir halindeki tırdan düşen saman balyasının altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde yaşandı. Akçakale-Sırrın Köprülü Kavşağında saman yüklü bir tırdan düşen balya, muhtemel bir faciaya neden oluyordu.

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tırdan yola savrulan saman balyası, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın hemen yanına düştü. Vatandaş, son anda kendini geri çekerek saman yüklü balyanın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan tehlikeli anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, tırın seyir halindeyken saman balyasının kasadan düştüğü ve kaldırımda yürüyen kişinin panikle kaçtığı anlar yer aldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olaydan birkaç dakika önce aynı yolu kullanan kadın konuştu

Olay yaşanmadan birkaç dakika önce aynı yolu kullanan vatandaşlardan Meryem Diş, "Sabah saatlerinde yeğenimin karnesini almaya gidiyorduk. Saat 07.30 gibiydi. Biz çıktıktan 2-3 dakika sonra saman balyası düştü. Babam gördü, hemen burada çay içiyordu. Ondan sonra arkamızdan bir genç, kaldırımda yürürken saniyeler içinde kurtuldu, diyebilirim. Allah'a verdiğimiz bir şeyler varmış, büyük bir kaza atlattık. Kıl payı kurtulduk, diyebiliriz. Kardeşim Salih bizi içerde oyaladı, oyalamasaydı belki o an çıkacaktık. Ailecek büyük bir şok yaşadık" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Futbol dünyası Dembele'nin aşırtma golünü konuşuyor

Futbol dünyasının konuştuğu gol
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor