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Şanlıurfa'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde briket yüklü bir tırın kontrolden çıkarak refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik bir süre kapalı kaldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kontrolden çıkan briket yüklü bir tır, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğini devirdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı. Tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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