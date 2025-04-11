Şanlıurfa'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şarampole devrildi. Olay yerinde sıkışan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Diyarbakır kara yolunda şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, sebze ve meyve yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından tırda sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa