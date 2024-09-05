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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, M.B, H.B. ve M.D. isimli şahısların telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahısların kaldığı adreslere düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda birçok elektronik cihaz ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde jandarmanın düzenlediği telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dolandırıcılık suçuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sonucu jandarma ekipleri, Harran ilçesinde M.B, H.B. ve M.D. isimli şahısların bilişim yoluyla vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Şahısların kaldığı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 12 cep telefonu, 7 flaş bellek, 2 harddisk, 1 tabanca şarjörü, 12 tabanca fişeği, 6 adet telefon şarj aleti, 3 adet bilgisayar şarj aleti, 1 adet bilgisayar bataryası ve 1 adet sim kart ele geçirildi - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon Jandarma 3-sayfa Güncel Harran

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