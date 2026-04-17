Sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki bir okulun sosyal medya hesabı altında tehditkar yorum yapan 16 yaşındaki A.B., tutuklandı. Ekipler olayla ilgili yaptıkları operasyonda evinde silah ve tüfek buldu.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir okulun sosyal medya hesabının altına tehdit içerikli yorum yapılması savcılığı harekete geçirdi. Paylaşımı yapan şahsın belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 16 yaşındaki A.B. isimli şahıs, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

Şahsın yaşadığı evde yapılan aramada ise silah ve tüfek ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
