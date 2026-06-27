Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tefecilik ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında 26 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 şarjör, çok sayıda mermi ile tapu, çek ve senede el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı