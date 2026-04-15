Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 68 sayfa araç satış mukavele defteri, 2 adet vekaletname ve 3 adet araç satış sözleşmesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı