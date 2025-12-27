Haberler

Şanlıurfa'da tartıştığı eşi ve oğlunu öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası jandarma, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siverek ilçesine bağlı Sislice Mahallesinde meydana geldi. Ramazan Sağır (65) ile eşi İmhan (65) ve oğlu Ramazan Sağır (29) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ramazan Sağır tabanca ile eşi ve oğluna ateş etti. Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İmhan Sağır ve oğlu Ramazan Sağır, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Ramazan Sağır'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

