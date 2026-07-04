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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasında tarım işçilerini taşıyan minibüsün lastik patlaması sonucu devrilmesiyle 22 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasında tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesini birbirine bağlayan D-400 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Müslüm Ö.'nün kullandığı 63 E 3567 plakalı minibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu Taşlıhöyük Mahallesi yakınında devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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