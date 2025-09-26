Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 20 Yaralı

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Bozova karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail A. idaresindeki 64 ADH 681 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Minibüste, Adıyaman'da tarlalarda çalıştıktan sonra Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA