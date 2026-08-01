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Şanlıurfa’da sulama kanalında mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı

Şanlıurfa’da sulama kanalında mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde su içmek için girdiği sulama kanalında mahsur kalan yaban domuzu, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde su içmek için girdiği sulama kanalında mahsur kalan yaban domuzu, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Atgüden Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanal çevresinde bulunan vatandaşlar, suyun içinde mahsur kalan yaban domuzunu fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, vatandaşların da yardımıyla domuzun başında geçirdikleri iple hayvanı kanal dışına çıkarmayı başardı.

Kurtarılan hayvan doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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