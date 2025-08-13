Şanlıurfa'da Sulama Kanalında İki Kimliği Belirsiz Ceset Bulundu

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında İki Kimliği Belirsiz Ceset Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir sulama kanalında bir gün arayla biri kadın, diğeri erkek iki ceset bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından her iki ceset morga kaldırıldı. Cesetlerin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalında bir gün arayla biri erkek, diğeri ise kadın kimliği belirsiz 2 ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Balaban Köprüsü yakınlarında geçen DSİ'ye ait sulama kanalında yaşandı. Kanalın kenarında gezen vatandaşlar, su yüzeyinde bir ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, bir bayana ait olduğu belirlenen cesedi çıkartarak morga kaldırdı.

Bu defa erkek cesedi

Bir diğer olay ise Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sulama kanalının kenarında gezen vatandaşlar ilk cesetten bir gün sonra bu defa başka bir ceset buldu. Su üzerinde görülen cesedin çıkartılması için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu defa bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, morga kaldırıldı.

Her iki şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, aylardır istediği futbolcuyu başka takıma kaptırdı

Taraftarın aylardır istediği futbolcu başka takımla anlaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.