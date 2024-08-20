Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Dev Kaplumbağa Bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında görülen dev kaplumbağanın cesede benzetilmesiyle ekipler alarma geçti. Dalgıç polislerin sulama kanalında yaptığı arama sonrası telef olmuş halde dev bir kaplumbağa bulundu. Kanalda herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler çalışmalarını sonlandırdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında, gece saatlerinde bir ceset gördüğünü öne süren vatandaşlar, durumu 112 Acil Servi ekiplerine bildirdi. İhbar, ekipleri alarma geçirdi. DSİ yetkililerince suyun kesilmesiyle çalışma başlatıldı. Dalgıç polis ekiplerinin sulama kanalında arama çalışmaları sonucunda cesede ulaşılmazken, telef olmuş halde dev bir kaplumbağa bulundu. Ekipler, çalışmalarını sonlandırdı.

Vatandaşlar, dev kaplumbağanın vatandaşlar tarafından insan cesedine benzetilebileceğini söyledi. - ŞANLIURFA