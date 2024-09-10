Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerinde yapılan arama sonucunda çocuğun cesedi bulundu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Amaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına giren yabancı uyruklu Muhammed Beşir (14), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi. Kanalda arama yapan ekipler, Beşir'in cesedini olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Acil Durum Eyyübiye 3-sayfa Güncel Yaşam Çocuk Kaza
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