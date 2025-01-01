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Şanlıurfa'da Sokakta Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Sokakta Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 28 yaşındaki Emre Ertem, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası emniyet müdürü bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallinde meydana geldi. Emre Ertem (28), sokakta yürüdüğü sırada iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karnından vurulan genci kanlar içerisinde gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Ertem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Emniyet müdürü olay yerinde inceleme yaptı

Olay sonrası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Görevli polislerden bilgi alan Aksoy, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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