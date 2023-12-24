Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uzun namlulu silahla ateş açılan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Birecik ilçesinde yaşandı. Otomobille seyir halinde olan Reşat Çetin (23), Yaylacık ile Mengelli kırsal mahalleleri arasında silahlı saldırıya uğradı. Otomobiline uzun namlulu silahla ateş açılan genç ağır yaralandı. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA