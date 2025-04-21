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Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şahsın yakınları, olayla ilgisi olduğunu iddia ettikleri ailenin evini ateşe verdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 25 Mart gecesi yaşanan olayda; iİddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Yusuf Öden ağır yaralandı. Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan şahıs, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ÖLEN ŞAHSIN YAKINLARI, HUSUMETLİLERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Şahsın öldüğünü öğrenen yakınları, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri ailenin evine saldırdı. Evi ateşe veren şahıslara jandarma müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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