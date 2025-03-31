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Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, cadde ortasında yürüyen iki kardeş silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Karakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yürüyen Yusuf Aydoğdu (32) ile kardeşi Yakup Aydoğdu (29), henüz kimliği belirlenemeyen zanlı veya zanlılarca silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup ve Yusuf Aydoğdu kardeşler sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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