Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İki Iraklı Kardeş Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İki Iraklı Kardeş Hayatını Kaybetti
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Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinde çıkan tartışma sonucu Iraklı iki kardeş silahlı saldırıya uğrayarak öldü. Olayla ilgili M.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Iraklı 2 kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. M.K. ile Yusuf ve Muhammed Rawe kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda silahını kullanan M.K. tarafından iki kardeş vuruldu. Ağır yaralanan kardeşler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

M.K. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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