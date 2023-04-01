Akraba ailelerin tarla kavgasında silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

İlçeye bağlı Yoğunca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki akraba aile arasında tarla meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Eyyüp Sebik vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, olayda 5 kişi de yaralandı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma olaya müdahale ederken, sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde hayatını kaybeden Sebik'in cenazesi, Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma Kırsal Mahalle'de ve Hastane civarında geniş güvenlik önlemleri alırken, olayda yaralanan Ali S.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.