Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ve Suruç ilçelerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Birecik ve Suruç İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 piyade tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 590 adet farklı çap ve ebatlarda fişek, çok sayıda şarjör, kesici-delici alet ve hücum yeleği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA