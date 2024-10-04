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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

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Şanlıurfa'da jandarma, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştiren operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele Kapsamında" Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 7 adet uzun namlulu silah, 3 adet tabanca, 21 adet şarjör, bin 196 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - 3.Sayfa

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