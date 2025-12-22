Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, seyir halindeki bir otomobile yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Kışla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki M.A. idaresindeki 34 NJ 5685 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kişi veya kişiler tarafından silahla tarandı. Saldırı sonucu araç sürücüsü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA