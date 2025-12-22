Haberler

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yapılan silahlı saldırıda sürücü M.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler aranıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, seyir halindeki bir otomobile yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Kışla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki M.A. idaresindeki 34 NJ 5685 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kişi veya kişiler tarafından silahla tarandı. Saldırı sonucu araç sürücüsü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
title