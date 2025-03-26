Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti

CHP, İBB'de İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi netleştirdi
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

"Senin alnını karışlamayan namerttir"
Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

Özel'in boykot çağrısı yaptığı yerde bakan ve vali kahve içti
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda kişi için tutuklama kararı

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alev aldı. Sürücüsü durumu itfaiyeye bildirerek araçtan indi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre bir anda alev almaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title