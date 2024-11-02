Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücüsünün yangın tüpüyle söndüremediği yangın, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA