Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde yaşandı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen seyir halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu.

Sürücünün kaputu açmasıyla birlikte alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, yanlarında bulunan su ile hızlı şekilde müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu. - ŞANLIURFA