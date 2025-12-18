Haberler

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir çiftlikte çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki ağıla sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde samanlıkta çıkan yangın bitişikteki ağıla sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece saatlerinde Eyyübiye'ye bağlı kırsal Vergili Mahallesinde yaşandı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikteki saman balyaları bilinmeyen nedenle tutuştu. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. 30 personelden oluşan 9 araçla müdahale edilen yangın, bitişikteki ağıla sıçramadan söndürüldü. Yangını çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
