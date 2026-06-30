Şanlıurfa'da saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki saman yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tır ile saman yükünde maddi hasar meydana geldi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı