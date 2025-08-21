Şanlıurfa'da Saman Yüklü Tır Yangın Çıkardı

Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 3'üncü kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 K 3679 plakalı saman yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracı yol kenarına park eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - ŞANLIURFA