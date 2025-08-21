Şanlıurfa'da Saman Yüklü Tır Yangın Çıkardı
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki bir saman yüklü tır, gece saatlerinde alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 3'üncü kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 K 3679 plakalı saman yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracı yol kenarına park eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa