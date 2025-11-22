Şanlıurfa'da Salça Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde salça yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 27 Y 4893 plakalı tır, seyir halindeyken dorsesinden yükselen dumanlar nedeniyle emniyet şeridine alındı. Lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangının kısa sürede büyüdü. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Maddi hasar oluştu

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, tırın dorsesinde bulunan salça malzemelerinin zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA