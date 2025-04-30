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Şanlıurfa'da Sahte Sağlık Raporu Çetesi Çökertildi

Şanlıurfa'da Sahte Sağlık Raporu Çetesi Çökertildi
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Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, sahte sağlık raporu temin eden 35 kişi gözaltına alındı. 'Joker' olarak adlandırılan engelli şahısların muayenesi yapılarak askerlik raporu alındığı belirlendi.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da sahte sağlık raporu temin eden şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince savcılık koordinesinde askerlik çağındaki sağlıklı kişilerin yerine, "joker" olarak adlandırılan engelli ve ağır sağlık sorunu olan şahıslar muayene ettirilerek "askerlik yapamaz" raporu alınmasına yönelik dün 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk etapta 30 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 kişinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 35'e çıktı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte rapor evrakı ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Aralarında "joker" olarak kullanılan 11 kişinin de bulunduğu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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