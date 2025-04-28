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Şanlıurfa'da Rüşvet ve Sahtecilik Operasyonu: 7 Tutuklama

Şanlıurfa'da Rüşvet ve Sahtecilik Operasyonu: 7 Tutuklama
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik yaparak rüşvet aldıkları belirlenen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da resmi belgede sahtecilik yaparak, rüşvet aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve rüşvet aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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