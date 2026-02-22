Hilvan'da ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet şarjör, 221 adet değişik çap ve ebatlarda mühimmat, 4 adet dürbün ve 1 adet silah üstü dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı