Şanlıurfa'da pikniğe giden aile kabusu yaşadı! Sulama kanalına giren iki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aileleriyle birlikte gittikleri piknikte sulama kanalına düşen iki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey kırsal Mahallesi yakınlarındaaileleriyle birlikte pikniğe giden İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12) sulama kanalına düştü.

AKINTIYA KAPILAN ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ

Akıntıya kapılan 2 çocuk, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan çocukların yakınları hastanede gerginlik çıkarırken, duruma polis müdahale etti.

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her yıl çok sayıda çocuğumuzu sulama kanallarında ve baraj göllerinde boğularak kaybediyoruz. Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak veya başka bir amaçla girmek için uygun yerler değildir.

Buralara girilmesi son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen çocuklarınızın tehlikeli ve yasak olan su kanalları, baraj gölleri ve göletlere girmesine, yaklaşmasına ve buralarda oynamasına izin vermeyin. Bu bölgelere yaklaştığınızda çocuklarınızı kesinlikle gözetiminiz altında bulundurun. Hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmamasına fırsat vermeyin" dedi.