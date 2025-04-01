Savcılıktan 'boykot' çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Özgür Özel'in boykot çağrısı birçok kişinin başını yaktı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı ESK Genel Müdürü hayatını kaybetti
Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi

Boykot çağrılarının ardından ünlü organizatör geri adım attı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Şanlıurfa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir motosiklet bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ancak motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'da park halindeki bir motosiklet alev alev yandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kale üstünde park halinde duran bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletin yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.