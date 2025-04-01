Şanlıurfa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'da park halindeki bir motosiklet alev alev yandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kale üstünde park halinde duran bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletin yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA