Şanlıurfa'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 8'inci kilometresinde bulunan Ulubağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.İ. idaresindeki 80 AGG 095 plakalı otomobil ile C.B. yönetimindeki 63 AKT 846 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı