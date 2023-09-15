Şanlıurfa'da otomobili kundaklama olayı

Şanlıurfa'da otomobili böyle kundakladılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz yıl Suruç ilçesinde meydana geldi. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumette, Osman Toraman hayatını kaybetti, Casım Alan ise yaralandı. Olay sonrası iki ile arasında başlayan husumet 16 aydır devam ediyor. Devam eden olaylarda sürekli saldırıya uğradıklarını belirten Alan ailesi üyeleri yetkililerden yardım istedi.

İki otomobilleri kundaklandı, silahla inşaatları tarandı

Alan ailesi üyelerinden Osman Alan, husumetlileri tarafından park halindeki iki otomobillerinin kundaklandığını belirterek, "Bizim geçenlerde bir aracımızı yaktılar. Araç hurdaya döndü. Bir hafta önce de başka bir aracımızı kundakladılar. Bir buçuk milyon TL değerindeki aracımızı yaktılar. Can güvenliğimiz yok. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Toplamda 5 milyon TL zarara uğradık. Mal zararını geçtik, canımızdan korkuyoruz. Yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz" dedi.

Aile avukatı Hüseyin Rastgeldi, adalete güvendiklerini aktararak, "Alan ailesinin avukatlığını yürütüyorum. Bu dosyamız 2022 yılında Şanlıurfa Suruç ilçesinde başlayan bir mera anlaşmazlığı nedeniyle ve neticesinde Osman Toraman isimli şahsın vefatıyla sonuçlanan bu olayda bugüne kadar 3 araçları kundaklandı. İnşaatları tarandı. Müvekkillerin ailesinden, akrabalarından Casım Alan ayağına isabet eden kurşun nedeniyle şu an engelli durumdadır. Biz bu konuyla ilgili yasal süreçleri takip ediyoruz, adalete olan güvenimiz tamdır. Umarız kısa süre içerisinde adalet yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.