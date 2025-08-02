Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdulkadir B. yönetimindeki 63 AFB 840 plakalı otomobil, Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan Enes Karalı (17), Ali Berat Gümüştaş (17) ve Muhammed Ali Daka (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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